اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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تقام مباراة الزمالك والجونة في الخامسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري وتذاع على قنوات تايم سبورت وأون سبورت.

ترتيب الزمالك في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفًا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

ترتيب الجونة في الدوري

فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات وتعادل مثلهم وخسر في 6 مباريات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

من المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.

التشكيل المتوقع للجونة أمام الزمالك

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من المتوقع أن يدفع البرتغالي بيدرو المدير الفني للجونة بتشكيل يضم كلا من: الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، إسلام رشدي.

يدخل فريق الزمالك لكرة القدم مواجهة قوية اليوم أمام فريق الجونة على استاد الجونة ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري، حيث يسعي الزمالك للعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفًا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك والجونة في الخامسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري وتذاع علي قنوات تايم سبورت واون سبورت.

كارتيرون في حيرة

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، استقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، في ظل ارتفاع مستوي الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وكذلك التفاهم الذي ظهر علي خط الدفاع والذي يمثله الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش، إلا أن مركز الظهير الأيمن في الزمالك يظل هو الصداع المزمن لكارتيرون في الوقت الراهن، حيث دخل الثنائي حازم إمام والناشئ أحمد عيد في منافسة للدخول في التشكيل الأساسي، بعد عودة حازم إمام من الإصابة ومشاركته في مباراة زيسكو وكذلك المستوي الجيد الذي قدمه احمد عيد خلال مشاركته مع الفريق الأول منذ تصعيده مؤخرًا من قطاع الناشئين لحل ازمة الجبهة اليمني عقب رحيل حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع النادي، إلا أن الجهاز الفنى يرغب فى إراحة حازم إمام فى المواجهات المحلية بأكبر قدر حتى يكون جاهزًا بشكل دائم للتواجد فى مباريات الفريق بالبطولة الأفريقية وهو ما سيتم حسمه في المحاضرة الفنية اليوم.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.

يحل فريق الزمالك ضيفًا علي نظيره الجونة، مساء غد الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.