اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الزمالك والجونة بث مباشر الزمالك NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

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يستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة غدا الأربعاء، في إطار الإسبوع 13 من مباريات ذهاب الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الزملك والجونة على ملعب "ستاد الجونة"، في تمام الساعة 5 مساء، ويكنك مشاهدة المباراة على قناة ON Sport و Time Sport.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 21 نقطة من مجموع 11 مباراة، بينما يحتل فريق الجونة المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة من مجموع 12 مباراة.

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يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الجونة في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة تقديمه للنتائج الجيدة التي يسجلها مؤخراً.

سيكون موعد اللقاء المنتظر بين الزمالك والجونة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري.

تمكن الزمالك من تحقيق الفوز في آخر مباراتين خاضهما محلياً، الأولى كانت أمام أسوان وانتهت بفوز نظيف بنتيجة هدفين، والثانية امام طنطا التي شهدت الكثير من الإثارة بقلب الفريق الأبيض الطاولة على نظيره في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، وتحول الهزيمة إلى فوز بنتيجة (3/2).

أما الجونة فسيستخدم كامل قواه وأسلحته لمحاولة اجتياز الزمالك والهروب من المنطقة الدافئة، إذ يتواجد الفريق حالياً بالمركز الثاني عشر بجدول ترتيب فرق الدوري، والفارق بينه وبين القاع ثلاث نقاط فقط.

لن يتغيب عن الزمالك أمام الجونة سوا شيكابالا وعبد الله جمعة، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدير الفني كارتيرون للظفر بالنقاط الثلاث في هذه المباراة، ومن المتوقع أن يدخل الفريق اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل – محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام – فرجاني ساسي – طارق حامد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – محمد أوناجم – مصطفى محمد.