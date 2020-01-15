اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الزمالك »رابط الزمالك HD

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يستضيف فريق الجونة نظيره فريق الزمالك الأول لكرة القدم في الخامسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري، حيث يسعي الزمالك للعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري واستغلال النشوة التي يعيشها الفريق على المستويين المحلي والقاري، بعد تحقيقه للفوز في 3 مباريات متتالية أمام كل من أسوان وطنطا في الدوري وزيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.

معلومات عن مباراة الزمالك والجونة

موعد مباراة الزمالك والجونة

تقام مباراة الزمالك والجونة في الخامسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري وتذاع على قنوات تايم سبورت وأون سبورت.

ترتيب الزمالك في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفًا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

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ترتيب الجونة في الدوري

فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات وتعادل مثلهم وخسر في 6 مباريات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

من المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.

التشكيل المتوقع للجونة أمام الزمالك

من المتوقع أن يدفع البرتغالي بيدرو المدير الفني للجونة بتشكيل يضم كلا من: الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، إسلام رشدي.