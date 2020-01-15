رياضة | إنفوجراف.. حصاد وأرقام "مجموعة بحري" في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجراف.. حصاد وأرقام "مجموعة بحري" في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض "الخليج 365 الرياضي" مشوار أندية المجموعة الثالثة، مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني، خلال منافسات الدور الأول.

شهد الدور الأول، إقامة 66 مباراة في المجموعة الثالثة ، بالقسم الثاني، تحقق خلالهم 44 إنتصار، مقابل 22 تعادل، منهم 14 تعادل ايجابي، مقابل 8 تعادلات سلبية.

أكثر فريق تسجيل للأهداف غزل المحلة برصيد 18 هدف، والأقل تهديفا بيلا 4 أهداف، بينما لم يتلقى فاركو أى هزيمة، خلال الدور الأول، في حين لن يحقق فريقا بيلا والمالية، أى فوزاً، فى المقابل يملك فاركو أقوى خد دفاع، عليه 3 أهداف، بينما أضعف خط دفاع من نصيب المالية عليه 18 هدف.

أكثر الأندية تحقيقاً للتعادل، غزل المحلة ودمنهود والحمام ودكرنس والأوليميى.

أكثر الفرق التي حققت الفوز فاركو وغزل المحلة بمعدل 6 مباريات، وأكثر فرق تلقى الهزيمة بيلا والمالية 6 هزائم.

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شهدت فرق المجموعة تغيرات في الأجهزة الفنية بخلاف 3 فرق، وهم، فاركو بقيادة أحمد عاشور، وأبو قير بقيادة علاء نوح، وغزل المحلة بقيادة خالد عيد.

إجمالي عدد الأهداف في الدور الأول 141 هدف.

1- الجولة الأولى 5 أهداف

2- الجولة الثانية 12 هدف

3- الجولة الثالثة 10 أهداف

4- الجولة الرابعة 14 هدف

5- الجولة الخامسة 16 هدف

6- الجولة السادسة 15 هدف

7- الجولة السابعة 13 هدف

8- الجولة الثامنة 15 هدف

9- الجولة التاسعة 18 هدف

10- الجولة العاشرة 13 هدف

11- الجولة الحادي عشر 11 هدف