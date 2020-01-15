رياضة | رسميا.. ريال مدريد يبيع حارسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ريال مدريد يبيع حارسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد بيع حارسه أندري ليونين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي الحالي 2019/2020 إلى نادي ريال أوفييدو الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

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وأعير ليونين مع بداية الموسم الحالي إلى بلد الوليد، لكنه لم يشارك سوى على فترات متباعدة كان آخرها مباراة كأس ملك إسبانيا الماضية أمام ماربيا يوم السبت 11 يناير.

كان ليونين قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2018 من زوريا لوناسك الأوكراني ولكن تمت إعارته في الموسم الماضي إلى ليجانيس قبل العودة والذهاب إلى بلد الوليد في صيف 2019.