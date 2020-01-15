رياضة | على طريقة كهربا.. الزمالك يخطط لضم نجم الأهلي

ويفكر الزمالك في جلب عقد أوروبي لصالح جمعة للرحيل عن الأهلي ثم فسخ العقد للانضمام للزمالك وهي نفس الطريقة التي اتبعها الأهلي في صفقة كهربا.

ويسعي الزمالك لخطف صالح جمعة من الأهلي واستغلال توتر علاقته مع الجهاز الفني للفريق بقيادة فايلر والذي استبعده تماما من حسابات الفريق.

وتلقى صالح جمعة العديد من العروض خلال الفترة الحالية أبرزها من الزمالك وبيراميدز لكن اللاعب لم يحسم مستقبله حتي الآن سواء بالرحيل أو الاستمرار مع الفريق.

وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع كهربا لاعب وسط الزمالك السابق بعدما فسخ عقده مع فريقه البرتغالي.