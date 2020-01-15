رياضة | شوبير: الزمالك يفاوض صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: الزمالك يفاوض صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي والمنتخب المصري الأسبق عن فتح نادي الزمالك مفاوضات سرية مع صالح جمعة لاعب الأهلي لضمه في الفترة القادمة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي اليوم الأربعاء: الزمالك فتح مفاوضات سرية مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي لضمه بالفترة القادمة في الوقت الذي يتنافس فيه 8 أندية بالدوري على ضم اللاعب بما فيهم بيراميدز.

وعن المهاجم الإفريقي قال شوبير: أمير توفيق تواجد في بلغاريا لضم علي سوي مهاجم سسكا صوفيا البلغاري، لكن تعثرت المفاوضات بعد طلب ناديه الحصول على 5 ملايين يورو.

واستبعد شوبير انضمام النيجيري بليسنج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري للأهلي في الفترة الحالية.