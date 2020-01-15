رياضة | جيدسون فيرنانديز: مورينيو أفضل مدرب في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيدسون فيرنانديز: مورينيو أفضل مدرب في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر جيدسون فيرنانديز لاعب توتنهام الجديد عن سعادته الكبيرة عقب الانضمام رسميًا لصفوف النادي الإنجليزي قادمًا من بنفيكا بعقد يمتد لموسم ونصف مع خيار الشراء.

وقال هيرنانديز في تصريحات للموقع الرسمي لتوتنهام عقب الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي:"مِن الشرف لي أن أُمثِل هذا النادي الكبير، أكبر نادِ في لندن وأحد أعظم أندية إنجلترا".

وأضاف: "سأُعطي 100% من مستواي في كل لحظة و حتى أخر قطرة لأن هذا النادي وثق في قدراتي".

وتابع: "كل اللاعبين الشباب يتمنون التدرب تحت قيادة المدرب الأفضل بالتاريخ بالنسبة لي جوزيه مورينيو.. وهذا سيجعلني أتطور وأكسب خبرة بشكل أسرع".

وعن مثله الأعلي قال :"الأسطورة كريستيانو رونالدو لأنه يكسر كل الأرقام".

