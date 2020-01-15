رياضة | أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع المهاجم الإيفواري أليو بادجي لاعب فريق رابيد فيينا النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقطع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع النادي النمساوي بضم اللاعب الإيفواري مقابل مليون يورو.

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وسافر أمير توفيق خلال الأيام القليلة الماضية إلى أكثر من دولة من أجل التعاقد مع مهاجم قوي بناءًا على رغبة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حيث بات قريبًا من إنهاء الاتفاق مع نادي رابيد فيينا النمساوي لضم أليو بادجي ودعم خط هجوم المارد الأحمر.

ويبحث النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عن عرض لتسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا من أجل استبداله في القائمة بالمهاجم الجديد الذي سيتم التعاقد معه.

ويتبقى للأهلي مكان واحد في قائمته بعدما ضم محمود عبد المنعم "كهربا" وقام بقيده في قائمته محليًا وإفريقيا عقب التعاقد معه لمدة ٤ مواسم ونصف.