رياضة | رسالة سامي الشيشيني لشيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة سامي الشيشيني لشيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع سامي الشيشيني مدرب فريق الزمالك مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق خلال الأيام الماضية لتحفيزه والشد من آزره.

ويستعد الزمالك لملاقاة الجونة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد الشيشيني لشيكابالا أن استبعاده بسبب عدم جاهزيته لغيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

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وعاد شيكابالا لقائمة الزمالك في لقاء الجونة المقرر له الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري.



وأوضح المدرب لشيكابالا أن فرصته قادمة مع الزمالك خلال المواجهات المقبلة وأنه عنصر هام وركيزة أساسية لكارتيرون داخل وخارج الملعب بإعتباره قائد الفريق ويعتمد عليه في العديد من الأمور النفسية مع باقي اللاعبين وتوصيل بعض التعليمات الخاصة بالمدير الفني لهم وبمثابة حلقة وصل لا غنى عنها.



وفاز الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في آخر المواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.