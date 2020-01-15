رياضة | رسميا.. توتنهام يضم جيدرسون فيرنانديز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. توتنهام يضم جيدرسون فيرنانديز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط جيدرسون فيرنانديز، قادمًا من بنفيكا لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.‬

‫ونشر النادي الإنجليزي عبر موقفاه الرسمي على شبكة الإنترنت خبر التعاقد مع اللاعب صاحب الـ٢١ عامًا لتدعيم صفوف السبيرز.، حيث سيرتدي القميص رقم ٣٠.

‫وجاء تعاقد توتنهام مع فيرنانديز عقب اجتيازه للفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، أول أمس الاثنين.‬

وأصبح فيرنانديز الصفقة الأولى التي يبرمها توتنهام في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناءًا على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

‫ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة انتقال فيرنانديز إلى توتنهام لكن شبكة سكاي سبورتس أكدت بأن هناك خيار شراء في تلك الصفقة بقيمة 56 مليون جنيه إسترليني.‬