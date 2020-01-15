رياضة | مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

ووفقاً لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الجديد يحلم بتعاقد النادي مع فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي.

واشارت الصحيفة إلى أن كيكي سيتين معجب بامكانيات اللاعب فابيان رويز لاعب وسط نابولي خاصة بعدما اشرف على تدريبه خلال فترة عمله مع ريال بيتيس.

طلب كيكي سيتين بالتعاقد مع فابيان رويز يصطدم بآمال نادي ريال مدريد والذي يسعي هو الآخر للتعاقد مع اللاعب بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان.