رياضة | مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه كيكي سيتين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني إحراج شديد لرئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو في تصريحاته السابقة.

وكذب سيتين مدرب برشلونة تصريحات رئيس النادي وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد تعيينه مدرباً للفريق خلفاً للمقال فالفيردي.

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وكان رئيس برشلونة قد قال في تصريحات السابقة، بإنه تحدث ى العديد من المدربين خلال الفترة الماضية، لأن الإدارة توقعت حدوث بعض المشاكل مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

وأضاف بارتوميو: "اتصلنا بالعديد من المدربين، بما في ذلك سيتين".

وعلى الجانب الآخر، قال سيتين خلال مؤتمر تقديمه: " كانت مفاجأة لي أن برشلونة اتصل بي قبل يوم واحد من تقديمي، ولم أتردد عندما تلقيت العرض".