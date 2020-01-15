رياضة | هيندرسون يفوز بجائزة أفضل لاعب إنجليزي في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيندرسون يفوز بجائزة أفضل لاعب إنجليزي في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فوز جوردان هيندرسون ولوسي برونز بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة في إنجلترا لعام 2019.

وحصل قائد ليفربول هيندرسون على جائزة الرجال متقدماً على رحيم سترلينغ وهاري كين بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع فريقه.

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كما ساعد لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً المنتخب الإنجليزي على التأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020، والحصول على المركز الثالث في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية كما وصل إلى 50 مباراة دولية في مارس.

وقادت برونز، التي نالت جائزة السيدات متفوقة على إيلين وايت وبيث ميد، أولمبيك ليون لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في مايو.

وكانت اللاعبة التي يبلغ عمرها 28 عاماً وتشغل مركز الظهير الأيمن ضمن تشكيلة إنجلترا التي بلغت قبل نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا.