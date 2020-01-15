شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. توتنهام يتعاقد مع جيدسون فرنانديز من بنفيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، صباح اليوم الأربعاء، عن إتمام إجراءات انتقال اللاعب الشاب جيدسون فرنانديز لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي، على سبيل الإعارة، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وحسم توتنهام السباق للتعاقد مع صاحب الـ21 سنة، ليصبح الصفقة الأولى للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريقه الجديد.

وأكد النادي الإنجليزي أن اللاعب سينضم للفريق في صفقة إعارة مدتها عام ونصف، مع وجود بند للشراء بشكل نهائي.