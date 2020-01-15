شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي: محاولات مكثفة لتجهيز «الشامي» و«مجدي» لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، خوض محمد الشامي جناح ومهاجم الفريق، تدريبات تأهيلية في ظل معاناته من الإصابة بكاحل القدم.

Advertisements

وصرح الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي بالإسماعيلي، للموقع الرسمي بالنادي، أن محمد مجدي حارس المرمى، تابع المران من خارج الخطوط نظرا لتعرضه للإصابة بجذع في مفصل الفخذ وذلك على خلفية مشاركته بمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الممتاز.

وأكد عبدالعزيز أن هناك محاولات مكثفة لتجهيز الثنائي لمواجهة سموحة، المقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الـ14 للمسابقة المحلية.

وكان الإسماعيلي قد استعاد مسيرة الانتصارات على حساب طلائع الجيش فىي المباراةالأولى تحت قيادة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني الجديد.