شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. أبرز أرقام مواجهات الأهلي أمام طنطا بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره طنطا في المباراة المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقبل مواجهة الليلة استعرض الموقع الرسمي للنادي الأهلي أبرز الأرقام في تاريخ مواجهاته أمام طنطا، حيث سبق أن التقى الأهلي بفريق طنطا في العديد من المواجهات في بطولة الدوري الممتاز، حيث تعود أولى مواجهات الفريقين إلى منتصف خمسينات القرن الماضي، وتحديدًا في موسم 1956-1957.

ووصل عدد مواجهات الفريقين إلى 24 مواجهة في بطولة الدوري الممتاز، نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 19 مواجهة، بينما كان التعادل حاضرًا في خمس مواجهات، ولم ينجح فريق طنطا في تحقيق أي فوز على الأهلي.

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وجاء أكبر فوز للأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين في موسم 1975-1976 بنتيجة 6- صفر.

أحرز الأهلي في شباك طنطا بالدوري 47 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء ثمانية أهداف فقط، وكان فاروق الضيظوي، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك فريق طنطا، بينما كان مروان محسن، مهاجم الفريق الحالي، صاحب آخر الأهداف في المباراة، التي جمعت بين الفريقين في الثاني من أبريل 2018.

ويعد الكابتن محمود الخطيب والشيخ طه إسماعيل الهدافَين التاريخيَّين لمواجهات الأهلي وطنطا برصيد أربعة أهداف.

نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام طنطا في 15 مباراة، بينما اكتفى فريق طنطا بالحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.