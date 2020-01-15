شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم: الجونة يستضيف الزمالك.. والأهلي يواجه طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأربعاء 15 يناير، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الفرنسي، بالإضافة إلى كأس أيطاليا. ونستعرض فيما يلي مواعيد أبرز هذه المواجهات بتوقيت القاهرة. الدوري المصري: الجونة مع الزمالك: 5 مساءا.. أون سبورت وتايم سبورت البث الفضائي والأرضي. الأهلي مع طنطا: 7.30 مساءا.. أون سبورت وتايم سبورت البث الفضائي والأرضي. Advertisements كأس الاتحاد الإنجليزي: مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون: 9.45 مساءا.. beIN SPORTS 2 HD. كأس إيطاليا: يوفنتوس مع أودينيزي: 9.45 مساءا.. beIN SPORTS 4 HD. ميلان مع سبال: 6 مساءا.. beIN SPORTS 4 HD. الدوري الفرنسي: موناكو مع باريس سان جيرمان: 10 مساءا.. beIN SPORTS 5 HD.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز مباريات اليوم: الجونة يستضيف الزمالك.. والأهلي يواجه طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.