مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

تقام اليوم الأربعاء 15-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري.



حيث يلتقي الأهلي أمام طنطا في الدوري المصري.

ويستضيف ميلان نظيرة سبال في كأس إيطاليا.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تنطلق مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة الجونة ضد الزمالك، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد طنطا، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات الدوري التونسي

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تنطلق مباريات اليوم في الدوري التونسي بمواجهة الترجي ضد النجم الساحلي، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات البطولة العربية

الاتحاد ضد أولمبيك آسفي، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة التونسية الرياضية.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

تنطلق مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمواجهة فيورنتينا ضد أتالانتا، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ميلان ضد سبال، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

يوفنتوس ضد أودينيزي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.