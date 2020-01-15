شكرا لقرائتكم أحمد بلال : مروان محسن أفضل من مصطفى محمد إلا إذا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم النادي الأهلي ولاعب منتخب مصر السابق، إن مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء أفضل من مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك من حيث المهارات أمام المرمى .

وأكد بلال في تصريحات تلفزنونية :"مروان بدأ يستيعد مستواه من الناحية التهديفية سواء محليًا أو قاريًا بعد ثقة فايلر به والدفع به بالمباريات على حساب وليد أزارو".

وكان مروان محسن سجل هدف التعادل لصالح الأهلي في مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي في اللقاء الذي جاء ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وعن المفاضلة بين مروان محسن أو مصطفى محمد رد بلال، قائلاً :"لو مروان في قمة مستواه سيكون أفضل من مصطفى محمد، وأنا مستعد للحساب على كلامي".

وأنهى :"لا يوجد أي مشكلة مع مصطفى محمد فهو لاعب يمتلك إمكانيات جيدة".