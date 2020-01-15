شكرا لقرائتكم بث مباشر مباراة الأهلي ضد طنطا لحظة بلحظة فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي ضد طنطا

يقدم "الخليج 365" بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد طنطا المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري المصري.

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم (الأربعاء) نظيره طنطا في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد بالقمة أكثر عن أقرب المنافسين من أجل حسم اللقب مبكراً.

موعد مباراة الأهلي ضد طنطا

مباراة الأهلي ضد طنطا تقام في تمام الساعة في السابعة والنصف مساء اليوم (الأربعاء) علي ستاد القاهرة الدوري ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستشهد مباراة أخرى اليوم أيضاً حينما يحل الزمالك ضيفا على الجونة في الخامسة مساءً.

حقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الآخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

الاهلي ضد طنطا



كان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق حريصا على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتاً من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدوري، مؤكداً ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل المخيب للأمال أمام بلاتينيوم ليتعقد موقف الفريق قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، والمقرر اقامتهما مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

وأكد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.

فايلر يسعى لمعادلة رقم جوزيه وهيديكوتي في مباراة الأهلي ضد طنطا

رينيه فايلر يسعى إلى حصد الفوز رقم 11 على التوالي منذ انطلاق مباريات الدوري المصري هذا الموسم، وذلك من أجل معادلة نفس الأرقام التي حققها كل من المجري هيديكوتي والبرتغالي مانويل جوزيه المديرين الفنين السابقين للنادي الأهلي.

كان هيديكوتي حقق 11 انتصارات متتاليا مع الأهلي مرتين فى موسمي 1975-1976 و1976-1977، بينما حقق جوزيه نفس الرقم في موسم 2005-2006، ويبقي الرقم القياسي بالفوز بأكبر عدد مباريات على التوالي مسجل باسم الثعلب البرتغالي بـ17 فوز خلال موسم 2004-2005.





ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويدخل الأهلي مباراته ضد طنطا، محتلا صدارة الدوري المصري برصيد 30 نقطة جمعها من 10 انتصارات، وآخرها الفوز أمام نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى إلى الفوز أمام أبناء السيد البدوي لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، من خلال توسيع الفارق مع المقاولون العرب أقرب المنافسين، بالإضافة إلى استعادة الثقة بعد التعادل الأخير مع مضيفه بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا والذي تسبب في تأزم موقف الفريق الأحمر بالمجموعة الأولي التي بجواره الهلال السوداني والنجم الساحلي.

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تشكيل الأهلي ضد طنطا

ومن المتوقع أن يجرى فايلر بعض التغييرات على تشكيل الأهلي ضد طنطا، نظراً لغياب أكثر من عنصر بسبب الإصابة أو الايقاف مثل أليو ديانج.

ويبدو التشكيل الأقرب للأهلي أمام طنطا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - محمود كهربا - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن أو وليد أزارو.

ترتيب طنطا في الدوري المصري

في المقابل، يخوض طنطا المباراة محتلا المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 12 مواجهة،فاز في واحدة وخسر في 4 وتعادل في 7، مما جعله يقع في دائرة الخطر بالمنافسة على الهروب من دوامة الهبوط،ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وطلب أيمن المزين المدير الفني لطنطا من لاعبي فريقه بتقديم أقصى جهد في مواجهة الأهلي لمحاولة اسقاط الفريق الأحمر لأول مرة هذا الموسم، مؤكداً للاعبيه أنه في حالة تحقيق المفاجأة سيعود الفريق مُجدداً للطريق الصحيح، وستكون المباراة بمثابة الدافع في المباريات المقبلة.