شكرا لقرائتكم فايلر يكشف أسباب تمسكه بضم بادجي لصفوف الأهلي .. مميزات عديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عن قناعته التامة بقدرات السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي المُرشح بقوة لتدعيم هجوم القلعة الحمراء خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية.
على الصعيد ذاته ، وصلت مفاوضات الأهلي مع السنغالي أليو بادجي تقدمًا واضحًا خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وموافقة النادي النمساوي في بيع اللاعب للأهلي، ووصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إلى مراحل متقدمة مع النادي النمساوي و اللاعب خلال الساعات الماضية بعد المفاوضات المُكثّفة التى قام بها أمير المتواجد حالياً في النمسا وبدأت هذه المفاوضات تؤتي ثمارها بشكل واضح وقد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة على أقصى تقدير.
ورحّب المهاجم السنغالي باللعب للأهلي وهو ما كان له دور في تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادي رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر في إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالي وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً.
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