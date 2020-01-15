شكرا لقرائتكم فايلر يكشف أسباب تمسكه بضم بادجي لصفوف الأهلي .. مميزات عديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عن قناعته التامة بقدرات السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي المُرشح بقوة لتدعيم هجوم القلعة الحمراء خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية.

ويري فايلر أن أليو بادجي سيكون مُفيد للنادي الأهلي، بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالي، مشددا خلال حديثه مع مسئولي القلعة الحمراء أن لاعب رابيد فينا النمساوي لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتي في مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعني إمكانية إستجابته لتعليمات الجهاز الفني بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها.

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على الصعيد ذاته ، وصلت مفاوضات الأهلي مع السنغالي أليو بادجي تقدمًا واضحًا خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وموافقة النادي النمساوي في بيع اللاعب للأهلي، ووصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إلى مراحل متقدمة مع النادي النمساوي و اللاعب خلال الساعات الماضية بعد المفاوضات المُكثّفة التى قام بها أمير المتواجد حالياً في النمسا وبدأت هذه المفاوضات تؤتي ثمارها بشكل واضح وقد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة على أقصى تقدير.

ورحّب المهاجم السنغالي باللعب للأهلي وهو ما كان له دور في تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادي رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر في إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالي وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً.