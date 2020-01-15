الزمالك يواجه الجونة والأهلي يستضيف طنطا وكلاسيكو فرنسا.. تعرف على مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تجرى اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات، سواء المحلية أو الأوروبية، ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020.

ومن أهم المباريات المقرر إقامتها اليوم مواجهة الجونة مع الزمالك، والأهلي مع طنطا، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مواجهة مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو.

ونستعرض مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

الجونة والزمالك

تقام المباراة في الخامسة مساءاً وتذاع على قناتي أون سبورت وتايم سبورت

الأهلي وطنطا

تقام المباراة في السابعة والنصف مساءاً وتذاع على قناتي أون سبورت وتايم سبورت

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي المغربي

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تقام المباراة في السابعة والربع مساءاً وتذاع على قناة AD SPORTS 1 HD

الدوري الفرنسي

نيم أولمبيك ورين

تقام المباراة في الثامنة مساءاً وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

أميان وستاد ريمس

تقام المباراة في الثامنة مساءاً وتذاع على قناة beIN Sports HD 5

موناكو وباريس سان جيرمان

تقام المباراة في العاشرة مساءاً وتذاع على قناة beIN Sports HD 6

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون

تقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساءاً وتذاع على قناة beIN Sports HD 2