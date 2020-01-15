شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب مؤمن زكريا

كشف الإعلامي وعضو مجلس إتحاد الكرة السابق، أحمد شوبير، عن تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وتحدث شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأربعاء، عن موقف مؤمن زكريا من السفر إلى الولايات المتحدة، لتلقي العلاج اللازم من أجل العودة مجدداً للملاعب، بسبب شكوى لاعب الأهلي من ضمور في الأعصاب.

وأكد شوبير أن اللاعب تحسنت حالته بشكل كبير، مشيراً إلى أنه تواصل مع مؤمن زكريا للاطمئنان على حالته، وأكد له اللاعب أنه سيعود إلى القاهرة اليوم الأربعاء، بعدما سافر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة.

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وأضاف الإعلامي أنه استفسر من مؤمن زكريا عن تأخر سفره إلى أمريكا لتلقى العلاج، بالرغم من استخراج تأشيرة السفر إلى هناك منذ فترة، حيث أكد له اللاعب أنه سيسافر في غضون الفترة المقبلة، موضحاً أن سبب تأخر السفر هو أعياد الكريسماس.

وأشار شوبير إلى أن صوت مؤمن زكريا كان أفضل في آخر مكالمة جمعتهما معاً عما كان الحال عليه في المكالمات السابقة، ويبدو أن هناك تقدم ملحوظ في علاج اللاعب من الحالة التي وصل إليها.

يشار إلى أن مؤمن زكريا شارك مع الأهلي في 150 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا.