شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز مع صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مصير صالح جمعة لاعب الأهلي مع الفريق الأحمر، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما خرج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر منذ مطلع الموسم الجاري ، وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت، أن صالح جمعة يرغب في الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري، مشيرا إلى أن اللاعب اتفق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على مساعدته في جلب عرض خليجي في يناير الجاري ولكن الموضوع تم غلقه، ولم يسير بالشكل المطلوب.

وفجر شوبير مفاجأة بالتأكيد على أن صالح جمعة تلقى عروضا من 8 أندية مصرية في مقدمتهم الزمالك وبيراميدز، كاشفا أن اللاعب من المتوقع أن يستمر في القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري، حال فشل تسويقه في الخليج، في ظل تردد اللاعب على قبول أحد العروض المحلية ، مضيفاً أن صالح يرغب في الانتقال إلى أحد الأندية التي يشارك معها بشكل منتظم بدلا من إقصائه المستمر من قائمة الأهلي، من أجل الحفاظ على مستواه الفني.

وتهتم عدة أندية مصرية بضم صالح جمعة بخلاف الزمالك وبيراميدز مثل الإسماعيلي وإنبي وسموحة والاتحاد السكندري.

ومنح فايلرالمدير الفنى للمارد الأحمر الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة ، عقب خروجه بشكل كامل من حساباته الفنية وهو ما ظهر في استبعاده من كل المباريات التي خاضها الفريق الأحمر تحت قيادة فايلر، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأهلي أدلة كثيرة. من جانبه ما زال صالح جمعة متحفظًا على الانتقال لأحد الأندية المحلية ومنها الإسماعيلي مفضلاً الرحيل لأحد الأندية الخارجية أو الاستمرار داخل القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم. ويكثف الأهلي البحث عن عروض في الخليج وبالتحديد في السعودية لبيع أو إعارة صالح جمعة، لتحقيق استفادة من عمليه تسويقه بعد التأكد من عدم وجود حاجة فنية اليه. Advertisements كما كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع خماسي الفريق الأول، والذين ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري، لتمديد عقودهم في الفترة القادمة ، وينتهي تعاقد كلا من أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان ورامي ربيعة بنهاية الموسم الحالي، ويتفاوض معهم مسئولي القلعة الحمراء من أجل الإبقاء عليهم في الفترة القادمة ، وأوضح شوبير أن الخماسي السالف ذكره لم يجددوا عقودهم مع الأهلي حتى الآن، لاسيما وأن الفريق منشغل بارتباطاته المحلية والإفريقية في الوقت الراهن.