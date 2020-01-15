شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز مع صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر
وفجر شوبير مفاجأة بالتأكيد على أن صالح جمعة تلقى عروضا من 8 أندية مصرية في مقدمتهم الزمالك وبيراميدز، كاشفا أن اللاعب من المتوقع أن يستمر في القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري، حال فشل تسويقه في الخليج، في ظل تردد اللاعب على قبول أحد العروض المحلية ، مضيفاً أن صالح يرغب في الانتقال إلى أحد الأندية التي يشارك معها بشكل منتظم بدلا من إقصائه المستمر من قائمة الأهلي، من أجل الحفاظ على مستواه الفني.
وتهتم عدة أندية مصرية بضم صالح جمعة بخلاف الزمالك وبيراميدز مثل الإسماعيلي وإنبي وسموحة والاتحاد السكندري.
ومنح فايلرالمدير الفنى للمارد الأحمر الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة ، عقب خروجه بشكل كامل من حساباته الفنية وهو ما ظهر في استبعاده من كل المباريات التي خاضها الفريق الأحمر تحت قيادة فايلر، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأهلي أدلة كثيرة.
من جانبه ما زال صالح جمعة متحفظًا على الانتقال لأحد الأندية المحلية ومنها الإسماعيلي مفضلاً الرحيل لأحد الأندية الخارجية أو الاستمرار داخل القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم.
ويكثف الأهلي البحث عن عروض في الخليج وبالتحديد في السعودية لبيع أو إعارة صالح جمعة، لتحقيق استفادة من عمليه تسويقه بعد التأكد من عدم وجود حاجة فنية اليه.
كما كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع خماسي الفريق الأول، والذين ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري، لتمديد عقودهم في الفترة القادمة ، وينتهي تعاقد كلا من أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان ورامي ربيعة بنهاية الموسم الحالي، ويتفاوض معهم مسئولي القلعة الحمراء من أجل الإبقاء عليهم في الفترة القادمة ، وأوضح شوبير أن الخماسي السالف ذكره لم يجددوا عقودهم مع الأهلي حتى الآن، لاسيما وأن الفريق منشغل بارتباطاته المحلية والإفريقية في الوقت الراهن.
استطرد: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي يتفاوض مع الخماسي الكبار للاتفاق على المقابل المالي الذي سيحصلون عليه نظير الموافقة على تمديد عقودهم، مشيرا إلى أن المفاوضات مع اللاعبين المذكورين وصلت إلى مراحل متقدمة، للاتفاق على القيمة المالية الخاصة باللاعبين.
كان الأهلي قد أجل ملف تجديد عقود الخماسي الكبار، لانشغاله بمنافسات الدوري ودوري الأبطال الإفريقي، وموقف الفريق الأحمر الذي أصبح معقدا في البطولة القارية.
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