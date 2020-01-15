شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يكشف 3 مزايا في صفقة الأهلي "المُنتظرة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قناعته التامة بقدرات السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي المُرشح بقوة لتدعيم هجوم الأهلي خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية، موضحاً أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالي ، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولي الاهلي عن المهاجم السنغالي أن لاعب رابيد فينا النمساوي لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتي في مقدمتها ، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعني إمكانية إستجابته لتعليمات الجهاز الفني بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها.

على الصعيد ذاته ، وصلت مفاوضات الأهلي مع السنغالي أليو بادجي تقدمًا واضحًا خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وموافقة النادي النمساوي في بيع اللاعب للأهلي، ووصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إلى مراحل متقدمة مع النادي النمساوي و اللاعب خلال الساعات الماضية بعد المفاوضات المُكثّفة التى قام بها أمير المتواجد حالياً في النمسا وبدأت هذه المفاوضات تؤتي ثمارها بشكل واضح وقد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة على أقصى تقدير.

ورحّب المهاجم السنغالي باللعب للأهلي وهو ما كان له دور في تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادي رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر في إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالي وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً.

Advertisements

ويلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة الذي سجل 3 أهداف في الدوري النمساوي هذا الموسم، ويبلغ بادجي 22 عامًا حيث إنه من واليد عام 1997 بدأ مشواره الاحترافي عام 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدي عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوى.

بادجى الذى يبلغ طوله 189 سم، خاض هذا الموسم مع فريق رابيد النمساوى 16 مباراة بواقع 762 دقيقة، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع أخر، وتلقى البطاقة الصفراء مرتين.