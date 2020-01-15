شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الصفقة الحائرة .. من المهاجم الأقرب للانضمام للأهلي بين هؤلاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال صفقة الأهلي الجديدة، المقرر أن يبرمها مسئولي القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم خط الهجوم، حائرة في ظل عدم وضوح الرؤية بمصير اللاعب الجديد المنضم إلى صفوف المارد الأحمر، لحل الأزمة الهجومية التي يعاني منها مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية، وتسببت في إضاعة العديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

ويفاوض مسئولو النادي الأهلي أكثر من مهاجم أجنبي من أجل تدعيم خط هجومه قبل انتهاء فترة انتقالات يناير، من أجل تعزيز موقفه في المنافسة على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا واستعادة اللقب الغائب عن ميت عقبة، وكذلك الحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم الخامس على التوالي.

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وتم ترشيح أكثر من لاعب للانضمام إلى الأهلي منهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى والنيجيرى بلسينج اليكى مهاجم لوزرين السويسرى والجامبى على سوى الذى يلعب لفريق سيسكا صوفيا البلغارى قبل أن يظهر اللاعب السنغالي بادجي في الصورة ويقترب من القلعة الحمراء.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في رحلة أوروبية من أجل التفاوض مع عدد من المهاجمين الأجانب، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، والذي يفضل تدعيم مركز رأس الحربة الصريح عن أي خط آخر، ولعل أبرز المهاجمين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي.

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