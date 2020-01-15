شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل في الخطة الهجومية للنحاس أمام الأهلي بعد رحيل محمد طلعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، تعديلا في الخطة الهجومية لذئاب الجبل، خلال مباراتهم المرتقبة أمام النادي الأهلي، والتي تقام الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في قمة الدور الأول بين الأهلي المتصدر لجدول المسابقة والمقاولون صاحب المركز الثاني.

وكان المقاولون العرب قد وافق على رحيل محمد طلعت مهاجم الفريق إلى نادي سموحة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وخاض اللاعب مرانه الأخير مع المقاولون أمس الثلاثاء، حيث حرص الجهاز الفني للفريق واللاعبين على توديع زميلهم المنتقل إلى صفوف الفريق السكندري، ليغيب عن تدعيم صفوف المقاولون أمام الأهلي.

عماد النحاس يميل إلى الاعتماد على محمد طلعت بشكل أساسي منذ انطلاق الموسم الجاري، إلا أن مباراة الأهلي ستشهد تعديلات في الجانب الهجومي بالبدء بسيف الدين الجزيري هداف المقاولون الحالي برصيد 5 أهداف، مع الدفع بثنائي وسط هجومي وستكون الأولوية لطاهر محمد طاهر صانع ألعاب الذئاب الذي ادخر الجهاز الفني للمقاولون جهوده لمباراة الأهلي ولم يتم الدفع به في المباراة الماضية أمام نادي مصر والتي انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف لهدف.

وكان عماد النحاس قد منح الفرصة أيضا لشكري نجيب مهاجم المقاولون في المباراة الماضية أمام نادي مصر، لتجهيز اللاعب ليكون قادرا على المشاركة في مباراة الأهلي اذا استدعت ظروف المباراة.

ويميل عماد النحاس إلى الاعتماد على محمد سالم صانع ألعاب المقاولون والذي يتقاسم لقب الهداف مع سيف الدين الجزيري برصيد 5 أهداف أيضا، كبديل للاستفادة منه كأحد الأوراق الرابحة على الدكة، خاصة وأن النحاس لا يفضل الاندفاع الهجومي أمام الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، كما يمتلك المقاولون ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.

ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافين المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه ثمانية أهداف .

واستأنف المقاولون تدريباته، الإثنين الماضي على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الأهلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الفريق مع نادي مصر.