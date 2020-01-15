الجونة ضد الزمالك .. تشكيل الأبيض المتوقع لمواجهة الدوري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الجونة ضد الزمالك
يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا في الخامسة مساء اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة بملعب الأخير بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، ويخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.
الجونة ضد الزمالك .. تشكيل الأبيض المتوقع لمواجهة الدوريويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة مكون من : "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما أو كريم بامبو ومهاجم صريح مصطفي محمد".
مباراة الجونة ضد الزمالك
مباراة اليوم لا تقبل خسارة أي نقاط بالنسبة للزمالك الذي بدأ يستعيد عافيته محليًا عقب الفوز علي كل من أسوان بنتيجة 2/0 وطنطا بنتيجة 3/2 علي التوالي في الدوري ، ومن بعدها حقق فوزًا مهمًا أفريقيًا علي حساب زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 2/0 في دوري أبطال أفريقيا، ليبدأ فريق الزمالك مرحلة جديدة في مشواره الموسم الحالي، وهي مرحلة استعادة الانتصارات والمنافسة علي البطولات.
تشكيل الجونة ضد الزمالك
ويعاني فريق الجونة من غياب أحمد حمدي لاعب الوسط والذي تعرض لإصابة في التدريبات قبل المباراة، ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي بيدرو المدير الفني للجونة بتشكيل يضم كلاً من: الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، اسلام رشدي.
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