شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طنطا .. التشكيل المتوقع لمعركة الأحمر وأبناء السيد البدوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويعتبر الأهلي منذ انطلاق الموسم صاحب العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.





الأهلي ضد طنطا .. التشكيل المتوقع لمعركة الأحمر وأبناء السيد البدوي

موعد مباراة الأهلي ضد طنطا

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام طنطا مكون من :" محمد الشناوى ومحمد هاني ومحمود متولي ورامى ربيعة وعلى معلول ومحمد مجدي قفشة وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمود عبدالمنعم كهربا وأجايى ومروان محسن".

وعلى الجانب الآخر يدخل نادي طنطا مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

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واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور محمود عاشور لإدارة المباراة ويعاونه كلا من تحسين السادات، وأيمن العقاد، ومحمد طارق حكما رابعا.

موعد مباراة الأهلي ضد طنطا

ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته المحلية، وتحقيق الفوز الحادى عشر على التوالى، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها هو مواصلة توسيع الفارق في النقاط بينه وبين أقرب منافسيه على القمة، وثانيها السعى لتحقيق أكبر رقم قياسى في الفوز المتتالى في مباريات الدورى، فضلًا عن مصالحة الجماهير، الغاضبة من الأداء الإفريقى الذي ظهر عليه الفريق أمام فريق بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، في الجولة السابقة لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين