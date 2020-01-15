شكرا لقرائتكم شوبير عن المهاجم الجديد: الأهلي بيسرب أسماء للإعلام للتمويه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سرد الإعلامي أحمد شوبير كواليس سفر امير توفيق مدير التعاقدان بالنادي الأهلي في رحلة أوروبية من أجل التفاوض مع أكثر من مهاجم أجنبي، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد شوبير عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت، أن توفيق سافر إلى بلغاريا للتفاوض مع الجامبي علي سوي مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري، وكانت الأمور تسير بشكل طيب، لكنه فوجئ بتحول موقف النادي البلغاري والذي رفع مطالبه المالية إلى 5 ملايين دولار للموافقة على بيع سوي.

وتابع نجم الأهلي السابق: مبالغة سيسكا صوفيا في مطالبه المالية للتخلي عن مهاجمه الجامبي دفعت مدير التعاقدات بالأهلي إلى تغيير وجهته والسفر إلى النمسا للتفاوض مع أحد المهاجمين هناك.

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شدد شوبير، على أن الأهلي دائما ما يسرب بعض الأسماء المستهدفة للتعاقد معها للإعلام للتمويه من أجل التفاوض على لاعب آخر، حتى لا تتسبب الشائعات المتناثرة في تعطيل المفاوضات مع اللاعب المستهدف لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

ويحاول الأهلي ضم مهاجم أجنبي وقيده في قائمته على حساب أحد اللاعبين المغربي وليد أزارو او الأنجولي جيرالدو دا كوستا ، لاسيما وأنه يتبقى له مقعد واحد لتدعيم صفوفه في يناير الجاري.