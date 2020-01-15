شكرا لقرائتكم شوبير يكشف مصير خماسي التجديد فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع خماسي الفريق الأول، والذين ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري، لتمديد عقودهم في الفترة القادمة.

وينتهي تعاقد كلا من أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان ورامي ربيعة بنهاية الموسم الحالي، ويتفاوض معهم مسئولي القلعة الحمراء من أجل الإبقاء عليهم في الفترة القادمة.

وأوضح شوبير عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت، أن الخماسي السالف ذكره لم يجددوا عقودهم مع الأهلي حتى الآن، لاسيما وأن الفريق منشغل بارتباطاته المحلية والإفريقية في الوقت الراهن.

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استطرد نجم الأهلي السابق، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي يتفاوض مع الخماسي الكبار للاتفاق على المقابل المالي الذي سيحصلون عليه نظير الموافقة على تمديد عقودهم، مشيرا إلى أن المفاوضات مع اللاعبين المذكورين وصلت إلى مراحل متقدمة، للاتفاق على القيمة المالية الخاصة باللاعبين.

وكان الأهلي قد أجل ملف تجديد عقود الخماسي الكبار، لانشغاله بمنافسات الدوري ودوري الأبطال الإفريقي، وموقف الفريق الأحمر الذي أصبح معقدا في البطولة القارية.