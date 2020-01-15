شكرا لقرائتكم شوبير: الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم صالح جمعة.. واللاعب يفضل الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مصير صالح جمعة لاعب الأهلي مع الفريق الأحمر، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما خرج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر منذ مطلع الموسم الجاري.
وقال شوبير عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت، إن صالح جمعة يرغب في الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري، مشيرا إلى أن اللاعب اتفق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على مساعدته في جلب عرض خليجي في يناير الجاري ولكن الموضوع تم غلقه، ولم يسير بالشكل المطلوب.
وفجر شوبير، مفاجأة بالتأكيد على أن صالح جمعة تلقى عروضا من 8 أندية مصرية في مقدمتهم الزمالك وبيراميدز، كاشفا أن اللاعب من المتوقع أن يستمر في القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري، حال فشل تسويقه في الخليج، في ظل تردد اللاعب على قبول أحد العروض المحلية.
وأضاف نجم الأهلي السابق، أن صالح يرغب في الانتقال إلى أحد الأندية التي يشارك معها بشكل منتظم بدلا من إقصائه المستمر من قائمة الأهلي، من أجل الحفاظ على مستواه الفني.
وتهتم عدة أندية مصرية بضم صالح جمعة بخلاف الزمالك وبيراميدز مثل الإسماعيلي وإنبي وسموحة والاتحاد السكندري.
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