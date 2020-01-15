شكرا لقرائتكم مستجدات علاج مؤمن زكريا .. سر تأجيل رحلة أمريكا وصوته يكشف التطورات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق من السفر إلى الولايات المتحدة، لتلقي العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب، بسبب شكوى اللاعب من ضمور في الأعصاب.

وقال شوبير، عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: إنه تواصل مع مؤمن زكريا للاطمئنان على حالته، وأكد له اللاعب أنه سيعود من العمرة غدا الخميس، بعدما سافر إلى الأراضي السعودي لأداء مناسك العمرة.

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وأوضح شوبير، أنه استفسر من مؤمن زكريا عن تأخر سفره إلى أمريكا لمتابعة العلاج، رغم استخراج تأشيرة السفر إلى هناك منذ فترة، حيث أكد له اللاعب أنه سيسافر في غضون الفترة المقبلة، وأن سبب تأخر السفر هو أعياد الكريسماس.

وأضاف نجم الأهلي السابق، أن صوت مؤمن زكريا كان أفضل في آخر مكالمة جمعتهما معا عما كان الحال عليه في المكالمات السابقة، ويبدو أن هناك تقدم ملحوظ في علاج اللاعب من الحالة التي وصل إليها.