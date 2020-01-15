بث مباشر مباراة الجونة ضد الزمالك لحظة بلحظة فى الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل الجونة ضد الزمالك

يقدم الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الجونة ضد الزمالك فى الجولة الثالثة عشر للدوري المصري .

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم (الأربعاء) مواجهة قوية، حينما يحل ضيفا أمام نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري، وهي المباراة التى يدخلها الفريقين رافعين شعار التحدي من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة ،حيث يبحث كل فريق على تعديل وضعه فى الترتيب العام للمسابقة.

موعد مباراة الجونة ضد الزمالك

وتقام مباراة الزمالك والجونة على ستاد الأخير في تمام الساعة الخامسة مساء غداً (الأربعاء) في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري، والتي من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة، خصوصاً أنه تعتبر مباراة ثأرية بعد أن تسبب الفريق الساحلي في إضاعة لقب الدورى على الفريق الأبيض بالموسم الماضي.

الجونة ضد الزمالك



ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى مواصلة انتصاراته في الدوري بعد أن حقق الفوز فى أخر مباراتين على أسوان وطنطا بالجولتين الحادية عشر والثانية عشر من المسابقة على الترتيب، حيث فاز فى الأولى بهدفين دون رد، ثم على أبناء السيد البدوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



قائمة الزمالك

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تشكيل الزمالك ضد الجونة



واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، للحفاظ على المستوى والاداء الذى ظهر به اللاعبين مستغلا حالة الانتعاش وتألق نجوم الفريق المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، مع ضبط الوسط لفرجانى ساسى وطارق حامد.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما أو كريم بامبو ومهاجم صريح مصطفي محمد.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة بعد الفوز الأخير أمام طنطا، يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام الأهلي.

ترتيب الجونة في الدوري المصري

على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة جمعهم بعد أن خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وخسر 6 لقاءات.



ترتيب الدوري المصري





هدف الجونة ضد الزمالك

ويبحث الجونة عن الفوز حتى يحسن مركزه بجدول الدورى حيث يتنافس الجونة مع المصري صاحب المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة، وفي حالة فوز الجونة اليوم يتساوي مع المصري في رصيد النقاط، ولكنه يتقدم مركز بدلا منه بفارق الأهداف، ويسعى البرتغالى بيدرو المدير الفنى للتعبير عن نفسه فى أول مواجهة كبيرة يقودها منذ تولى المهمة .

ويغيب عن الجونة أحمد حمدي لاعب الوسط والذي تعرض لاصابة في التدريبات قبل المباراة.

تشكيل الجونة ضد الزمالك

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي بيدرو المدير الفني للجونة بتشكيل يضم كل من : الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، اسلام رشدي.