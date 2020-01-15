شوبير يكشف كواليس "خطة تمويه" الأهلى فى ملف المهاجم الأجنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد الإعلامي أحمد شوبير كواليس سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في رحلة أوروبية من أجل التفاوض مع أكثر من مهاجم أجنبي، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، وقال شوبيرعبر إذاعة أون سبورت، أن أمير توفيق سافر إلى بلغاريا للتفاوض مع الجامبي علي سوي مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري، وكانت الأمور تسير بشكل طيب، لكنه فوجئ بتحول موقف النادي البلغاري والذي رفع مطالبه المالية إلى 5 ملايين دولار للموافقة على بيع سوي.
وتابع شوبير: "مبالغة سيسكا صوفيا في مطالبه المالية للتخلي عن مهاجمه الجامبي دفعت مدير التعاقدات بالأهلي إلى تغيير وجهته والسفر إلى النمسا للتفاوض مع أحد المهاجمين هناك".
شدد شوبير على أن الأهلي دائما ما يسرب بعض الأسماء المستهدفة للتعاقد معها للإعلام للتمويه من أجل التفاوض على لاعب آخر، حتى لا تتسبب الشائعات المتناثرة في تعطيل المفاوضات مع اللاعب المستهدف لتدعيم صفوف المارد الأحمر.
ويحاول الأهلي ضم مهاجم أجنبي وقيده في قائمته على حساب أحد اللاعبين المغربي وليد أزارو او الأنجولي جيرالدو دا كوستا ، لاسيما وأنه يتبقى له مقعد واحد لتدعيم صفوفه في يناير الجاري.
مدير التعاقدات بالأهلي زار أكثر من بلد أوربية في رحلته للدخول في مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب كان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أياً منهم.
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