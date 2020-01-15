شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يبشر جماهير الأهلى بأخبار سارة بشأن مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف مؤمن زكريا لاعب الأهلي من السفر إلى الولايات المتحدة، لتلقي العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب مؤكداً أن اللاعب تحسنت حالته بشكل كبير، قال شوبير عبر إذاعة أون سبورت، أنه تواصل مع مؤمن زكريا للاطمئنان على حالته، وأكد له اللاعب أنه سيعود من العمرة غدا الأربعاء، بعدما سافر إلى الأراضي السعودي لأداء مناسك العمرة.

أوضح شوبير أنه استفسر من مؤمن زكريا عن تأخر سفره إلى أمريكا لتلقى العلاج، رغم استخراج تأشيرة السفر إلى هناك منذ فترة، حيث أكد له اللاعب أنه سيسافر في غضون الفترة المقبلة، وأن سبب تأخر السفر هو أعياد الكريسماس.

أضاف أن صوت مؤمن زكريا كان أفضل في آخر مكالمة جمعتهما معا عما كان الحال عليه في المكالمات السابقة، ويبدو أن هناك تقدم ملحوظ في علاج اللاعب من الحالة التي وصل إليها.

Advertisements

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادي الأهلي كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا في ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين.