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تاريخ فراعنة اليد فى الأميرة الأفريقية قبل انطلاق أمم أفريقيا بتونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى منتخب مصر لكرة اليد إلى الوصول على النجمة الأفريقية الـ 7 بالفوز ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ24 التى ستنطلق بتونس الخميس القادم، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحصل منتخب مصر لكرة اليد على لقب أمم أفريقيا من قبل 6 مرات، حيث شارك فى 22 نسخة ، فيما غاب عن أول بطولتين فقط عامى 1974 ، 1976 .

توج منتخب مصر لكرة اليد بأول لقب أفريقى عام 1991 فى النسخة التى أقيمت فى مصر بالفوز على الجزائر فى النهائى ، بينما حصد اللقب الثانى عام 1992 فى ساحل العاج على حساب تونس .

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أما اللقب الثالث الذى توج به الفراعنة فجاء فى عام 2000 فى الجزائر بالفوز على محاربى الصحراء على ارضهم ووسط جماهيرهم ، بينما توج المنتخب باللقب الرابع فى نسخة 2004 بمصر على حساب الجزائر أيضا .

بينما توج الفراعنة باللقب الخامس عام 2008 فى أنجولا على حساب تونس وأخيرا اللقب السادس عام 2016 على أرضه ووسط جماهيره و الذى تأهل من خلالها إلى اولمبياد ريو دى جانيرو 2016 الأخيرة بالبرازيل .

تقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا  الـ 24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

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ويفتتح منتخب مصر لكرة اليد  مبارياته في البطولة بمواجهة غينيا يوم 16 يناير على أن يواجه  منتخب كينيا  في اليوم التالى ، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

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