تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى المصرى، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولى، وحقق الأهلى منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام طنطا مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول.

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خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - محمود كهربا - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن أو وليد أزارو.

وعلى الجانب الآخر يدخل نادي طنطا مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور محمود عاشور لإدارة المباراة ويعاونه كلا من تحسين السادات، وأيمن العقاد، ومحمد طارق حكما رابعا.

ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته المحلية، وتحقيق الفوز الحادى عشر على التوالى، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها هو مواصلة توسيع الفارق في النقاط بينه وبين أقرب منافسيه على القمة، وثانيها السعى لتحقيق أكبر رقم قياسى في الفوز المتتالى في مباريات الدورى، فضلًا عن مصالحة الجماهير، الغاضبة من الأداء الإفريقى الذي ظهر عليه الفريق أمام فريق بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، في الجولة السابقة لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين.