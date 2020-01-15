شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "باروندو" يحمل آمال المصريين فى أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلق الجماهير المصرية العاشقة لكرة اليد آمال كبيرة على المدير الفنى الإسبانى للمنتخب الأول للرجال روبرتو جارسيا باروندو فى حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 والتى تستضيفها تونس بدءًا من غدٍ الخميس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويبدو أن باروندو المدير الفنى لـ منتخب مصر لكرة اليد صاحب الـ40 عامًا يسعى إلى تحقيق إنجاز جديد مع كرة اليد المصرية، خاصة فى ظل التوليفة التى قام بإجرائها فى فترة الإعداد التى شهدت لقاءات ودية مع منتخبات قوية بدمج عناصر الخبرة مع اللاعبين الصاعدين أصحاب إنجاز حصد كأس العالم للناشئين وبرونزية الشباب.

وتعاقد منتخب اليد مع باروندو شهر مايو الماضى خلفًا للإسبانى ديفيز، حيث إنه يحمل العديد من الخبرات فى عالم كرة اليد منذ إن كان لاعبًا.

وحرصت أسرة منتخب اليد على الاحتفال بعيد ميلاد باروندو قبل السفر إلى تونسس لخوض منافسات البطولة الأفريقية التى خسرها الفراعنة فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى الجابون.

تقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة غينيا غدًا الخميس على أن يواجه منتخب كينيا فى اليوم التالى، ويختتم المنتخب مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الإصرار والحماس على باروندو فى الصور التالية:



باروندو فى التدريبات



باروندو اثناء الإحتفال بعيد ميلاده

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جانب من عيد ميلاد



عيد ميلاد المدير الفنى لليد



تعليمات باروندو للاعبين



باروندو 3



باروندو 2