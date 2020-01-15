شكرا لقرائتكم خبر عن دش ساخن من طارق يحيى لنجوم الطلائع بسبب الأهداف الساذجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش جلسة مع لاعبيه قام خلالها بتوبخيهم بسبب الأخطاء الدفاعية الساذجة التى يقعون فيها، وتكلفهم أهدافاً غريبة ونزيف للنقاط بشكل مستمر، وشدد المدير الفنى على لاعبيه ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الساذجة فى المواجهات المقبلة، واستقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش على إقامة مباراة ودية مع نظيره فاركو فى الواحدة ظهر اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها 20 يناير الجارى على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وخسر الطلائع من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وقال طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش فى وقت سابق إن فريقه يعانى من أزمة تكررت كثيرا فى الفترة الأخيرة، وذلك بعد الخسارة أمام الإسماعيلى 1-2 مساء الأحد فى الجولة 13 من بطولة الدورى.

وأضاف يحيى "نحن من خسرنا أنفسنا أمام الإسماعيلى بهدفين (تهريج)، وأخطاء غريبة جدا بدون داع، الشوط الأول كنا متماسكين للغاية حتى الهدف الأول للإسماعيلى فى الدقيقة 37 وخلقنا فرص، إلا أننا نكون دائما رد الفعل، وأمام فريق كبير مثل الإسماعيلى يكون هناك صعوبة كبيرة فى العودة".

Advertisements

وتابع "أشكر اللاعبين على الأداء المتميز عندما تكتمل الصفوف الصورة العام للفريق تختلف للأفضل، بينما الإسماعيلى حالفه التوفيق فى الهدفين"

واستطرد طارق يحيى "اللاعبون أدوا ما عليهم، لا يمكن أن ألومهم على الأداء بل الأخطاء الساذجة التى تكلفنا الأهداف فى آخر 3 مباريات، لقد دخل مرمانا هدفا فى مباراة حرس الحدود من رمية تماس، إنها أهداف غريبة".

وأردف "أحرجنا الإسماعيلى فى الشوط الأول، والحكم تغاضى عن ركلة جزاء، بينما قتل الهدف الثانى المباراة، لكن نجحنا فى استعادة الروح، وكنا على وشك التعادل في الدقيقة الأخيرة".

وطلب طارق يحيى من إدارة ناديه فى وقت سابق التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى فى مراكز المدافع والباك رايت والمهاجم لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول، كما كشف طارق يحيى فى وقت سابق رفضه القاطع لفكرة زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية مؤكداً أن ناديه لن يتأثر من تطبيق القرار أو رفضه ولكنها مسألة مبدأ بحثاً عن استكمال المسابقة بنفس لوائحها.