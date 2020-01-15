شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع عصر اليوم لمناقشة ملفات رياضية وإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الثالثة من عصر اليوم، الأربعاء، بمقر الجزيرة اجتماعًا مهمًا لمناقشة عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء على صعيد الإدارة والنشاط الرياضي وكذلك ملف كرة القدم، ومن المقرر أن ينتهي اجتماع المجلس اليوم قبل مباراة طنطا التى سيحضرها أعضاء بمجلس الإدارة لمؤازرة الفريق في اللقاء الذى سيُقام في السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، تتواصل أعمال تشييد فرع النادي الأهلي الرابع بالتجمع الخامس بعد أن بدأت المرحلة الأولى الخاصة بأعمال البنية التحتية قبل شهر ونصف الشهر، والتي تشهد العديد من الخطوات الإنشائية والخدمية المميزة، بما يليق بعضو الجمعية العمومية بالنادي، بناء على تكليفات محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمشروع بناء وتشييد فرع التجمع الخامس، وتشهد المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية الانتهاء من الملفات الخاصة بأسوار وبوابات النادي ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الرياضية، وأيضًا ملاعب أكاديمية كرة القدم.

ومن المنتظر أن تنتهي هذه الأعمال في غضون عشرة أشهر تقريبًا. وكان الأهلي قد وقع بروتوكول تعاون مقابل 96 مليون جنيه خاصة بالمرحلة الأولى الخاصة بالانتهاء من البنية التحتية لفرع التجمع الخامس على مساحة 50 فدانًا، على أن تبدأ بعدها المشروعات الإنشائية المتتالية الخاصة بإنشاء منطقة ترفيهية، وأخرى للمطاعم على غرار منطقة "الفوت كورت" التي تم افتتاحها مؤخرًا بفرع النادي بمدينة نصر، وغيرها من الإنشاءات الاستكمالية. وتشهد الفترة المقبلة الانتهاء أيضًا من كل الأمور المتعلقة بإنشاء مجمع بنوك جديد في فرع التجمع الخامس على غرار نظيره الذى تم الإعلان عنه في فرع زايد خلال الأيام الماضية.