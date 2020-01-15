سوبر كورة.. 6 أسباب وراء اختفاء حرب صفقات الميركاتو الشتوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخيم الهدوء على سوق الانتقالات الشتوية الحالى داخل الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلى والزمالك على غير المعتاد فى مثل هذه الأجواء، التى كانت تبدو ساخنة ومثيرة بالصفقات النارية بين المعسكرين الأحمر والأبيض استعدادا للدور الثانى من الدورى والمراحل الحاسمة من منافسات دورى الأبطال الأفريقى والكونفدرالية والبطولة العربية.
وكان مسئولو النادى الأهلى قد رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، والذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.
ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، اليوم الأربعاء، نظيره طنطا فى الجولة الثالثة عشر لبطولة الدورى المصرى، وهى المباراة التى يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد بالقمة أكثر عن أقرب المنافسين من أجل حسم اللقب مبكراً.
ويدخل فريق الزمالك لكرة القدم مواجهة قوية اليوم أمام فريق الجونة علي استاد الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري.
و يسعي الزمالك للعودة مرة أخرى إلي الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة ، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.
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