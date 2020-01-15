شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 6 أسباب وراء اختفاء حرب صفقات الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخيم الهدوء على سوق الانتقالات الشتوية الحالى داخل الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلى والزمالك على غير المعتاد فى مثل هذه الأجواء، التى كانت تبدو ساخنة ومثيرة بالصفقات النارية بين المعسكرين الأحمر والأبيض استعدادا للدور الثانى من الدورى والمراحل الحاسمة من منافسات دورى الأبطال الأفريقى والكونفدرالية والبطولة العربية.

وكان مسئولو النادى الأهلى قد رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، والذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

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ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، اليوم الأربعاء، نظيره طنطا فى الجولة الثالثة عشر لبطولة الدورى المصرى، وهى المباراة التى يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد بالقمة أكثر عن أقرب المنافسين من أجل حسم اللقب مبكراً.