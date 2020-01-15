شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستدرج طنطا فى الدورى لمواصلة أرقامه القياسية محليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري المصري، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي .

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتًا من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدوري، مؤكدًا ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلاتينيوم ليتعقد موقف الفريق قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، والمقرر إقامتهما مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرًا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.

ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة في مواجهة طنطا بسبب الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي، وحمدي فتحي، سعد سمير، في الوقت الذي ما زال هناك أكثر من لاعب غير جاهز بشكل كامل بعد عودتهم توًا من الإصابة، ومنهم المالي اليود يانج ومحمد مجدي "قفشة" وشريف إكرامى.

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وعلى الجانب الآخر يدخل نادي طنطا مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وطالب أيمن المزين المدير الفني لطنطا لاعبي فريقه بتقديم أقصى جهد في مواجهة الأهلي لمحاولة إسقاط الفريق الأحمر لأول مرة هذا الموسم، مؤكدًا للاعبيه أنه في حالة تحقيق المفاجأة سيعود الفريق مُجددًا للطريق الصحيح، وستكون المباراة بمثابة الدافع في المباريات المقبلة.