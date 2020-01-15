3 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة الجونة ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن كارتيرون استقر على إجراء ثلاث تعديلات بداية بمشاركة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من محمد عبد الشافي.

التغيير الثاني سيكون بمشاركة محمد عبد الغني بدلاً من محمود حمدي "الونش" بينما سيلعب كريم بامبو أساسيًا بدلاً يوسف إبراهيم "أوباما" والذي خاض مباراة زيسكو الأخيرة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي:

خط الوسط الهجومي:محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، في المقابل يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.