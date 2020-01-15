بالفيديو.. أحمد بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي ولاعب منتخب مصر السابق، أن مروان محسن يُعد أفضل من مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك.

وأضاف بلال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"مروان بدأ يستيعد مستواه من الناحية التهديفية سواء محليًا أو قاريًا".

وكان مروان محسن سجل هدف التعادل لصالح الأهلي في مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي في اللقاء الذي جاء ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وعن المفاضلة بين مروان محسن أو مصطفى محمد رد بلال، قائلاً :"لو مروان في قمة مستواه سيكون أفضل من مصطفى محمد، وأنا مستعد للحساب على كلامي".

وأنهى :"لا يوجد أي مشكلة مع مصطفى محمد فهو لاعب يمتلك إمكانيات جيدة".