أبرزهم كهربا.. تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

من جانبه، استقر السويسري رينييه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام طنطا.

ومن المتوقع أن يستعين فايلر بخدمات محمود عبد المنعم "كهربا" من بداية المباراة، على أن يدفع بمحمود متولي بدلًا من أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع، بينما يشغل محمد هاني مركز الظهير الأيمن بدلًا من أحمد فتحي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هانى - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - جونيور أجايي - محمود كهربا - أحمد الشيخ .

خط الهجوم: مروان محسن (أو وليد أزارو).

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة جمعها من خوض 10 جولات في البطولة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام الزمالك والمصري.