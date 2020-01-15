شعب حضرموت يحقق أول فوز له في الدوري التنشيطي على حساب اتحاد اب

حقق فريق شعب حضرموت، أول فوز له في نهائيات الدوري التنشيطي بسيئون، بعد فوزه على نظيره اتحاد إب، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي، فجر اليوم الأربعاء.



وتغلب فريق الشعب الحضرمي، على اتحاد إب بهدفين لهدف، لحساب الجولة الثانية من نهائيات تنشيطي كرة القدم لأندية الدرجتين الأولى والثانية.



وبهذا الفوز رفع شعب حضرموت رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث خلف أهلي صنعاء ووحدة عدن، فيما خلى رصيد اتحاد إب من أي نقاط بعد هزيمتين متواليتين.



وكان شعب حضرموت قد تلقى هزيمة موجعة في الجولة الأولى من أهلي صنعاء بخماسية مقابل واحد، فيما سحق فريق وحدة عدن فريق اتحاد إب برباعية نظيفة.



وستقام عصر اليوم المباراة الثانية للمجموعة تجمع وحدة عدن باهلي صنعاء، اللذان يملكان رصيداً متساوياً من النقاط بواقع 3 نقاط لكل فريق.



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