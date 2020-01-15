اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي ضد طنطا بث مباشر الأن ON Sport Live Stream

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مباشر الاهلي بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي يواجه فريق الأهلي نظيره فريق طنطا مساء اليوم الأربعاء 15 / 1 / 2020، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة ترتيب المسابقة المحلية بالموسم الحالي.

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي ويعتلي فريق الأهلي قمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة جمعها من 10 انتصارات (العلامة الكاملة)، وسجل 28 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين، بينما يحتل فريق طنطا المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، جمعها من 12 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مبريات وخسر 4 مباريات.

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي توقيت مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري اليوم:

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الأهلي وطنطا في الجولة الـ13 اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت "جرينتش".

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي ويفتقد النادي الأهلي جهود 12 لاعبًا في مباراته ضد طنطا اليوم بسبب الإيقاف والإصابات وهم: المالي ديانج بسبب الإيقاف، شريف إكرامي – حمدي فتحي – وليد سليمان - رمضان صبحي – كريم نيدفيد – محمد محمود للإصابة وخرج من القائمة لأسباب فنية كل من: حسام عاشور، حسين السيد، صالح جمعة – أيمن أشرف وعمار حمدي.

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا :

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بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته ضد طنطا اليوم الأربعاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: كهربا، أجايي، مروان محسن.

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طنطا:

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي وطنطا اليوم الأربعاء عبر قناة اون سبورت على تردد 10853 أفقي، وقناة تايم سبورت على تردد 11449 على القمر الصناعي نايلسات، كما ستذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري، ويوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر للمباراة بجودة تناسب جميع السرعات.