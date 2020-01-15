رياضة | إنفوجراف.. "الخليج 365 الرياضي" يستعرض أرقام "مجموعة القاهرة" في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجراف.. "الخليج 365 الرياضي" يستعرض أرقام "مجموعة القاهرة" في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض "الخليج 365 الرياضي" مشوار أندية المجموعة الثانية، والتي تضم أندية القاهرة والقناة، بدوري القسم الثاني، خلال منافسات الدور الأول.

أقيمت 66 مباراة خلال الدور الأول للمجموعة الثانية، مجموعة القاهرة ، بدورى القسم الثاني، تحقق خلالها الفوز في 42 مباراة، والتعادل في 24 مباراة، منهم 11 مباراة تعادل ايجابي، مقابل 13 تعادل سلبي.

أكثر فرق تسجيل للأهداف، سيراميكا، برصيد 16 هدف، والأقل تهديفاً الزرقا 5 أهداف، بينما فريقا المريخ والزرقا، لم يحققا أى فوزاً، في حين أقوى خط دفاع من نصيب سيراميكا ومنتخب السويس، بـ 5 أهداف، ، بينما أضعف خط دفاع ، من نصيب المريخ، عليه 19 هدف.

أكثر فريق تحقيق التعادل (المريخ) حقق 6 تعادلات، بينما أقل الفرق تعادلاً، النصر بتعادلين.

شهدت فرق المجموعة تغيرات في الأجهزة الفنية، بخلاف 3 فرق وهم، سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، والقناة بقيادة حمزة الجمل، وكوكاكولا، بقيادة ممدوح عبد الحي.

إجمالي عدد الأهداف 111هدف :

1- الجولة الأولى 9 أهداف.

2- الجولة الثانية 14 هدف.

3- الجولة الثالثة 12 هدف

4- الجولة الرابعة 11 هدف.

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5- الجولة الخامسة 6 أهداف.

6- الجولة السادسة 14 هدف

7- الجولة السابعة 11 هدف

8- الجولة الثامنة 7 أهداف

9- الجولة التاسعة 5 هدف

10- الجولة العاشرة 11هدف

11- الجولة الحادي عشر 11 هدف.